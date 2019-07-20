20 июля Служба безопасности Украины провела обыск на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на пресс-релиз комбината сообщает "Интерфакс-Украина".

Обыск состоялся накануне 21 июля, когда отмечается профессиональный праздник металлургов. И.о. генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Иванов рассказал о деталях происходящего.

"Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - отметил руководитель.

Он также заявил, что предприятие подозревают в экоциде несмотря на разрешительные документы и успешные экологические проверки, в том числе внеплановую в апреле 2019 года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями Офиса президента. Поэтому действия СБУ выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в "ArcelorMittal Кривой Рог", - высказал недоумение Иванов.

По словам и.о. гендиректора комбината, события субботы ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия и его коллектива.

"Мы никого не обвиняем, но хотим быть уверенными, что все действия будут происходить исключительно в законодательном русле по единым стандартам. Поэтому просим о поддержке со стороны наших партнеров и международных организаций", - обратился за помощью Иванов.

Он также призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на ситуацию и помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти.

Напомним, в 2017 году "ArcelorMittal Кривой Рог" занял первое место в списке крупнейших загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух. составленный Министерством экологии и природных ресурсов Украины. СБУ открыла уголовное производство относительно комбината за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Ранее "Страна" сообщала, что на предприятии при запуске крупнейшей доменной печи №9 после проведенного капитального ремонта произошел разлив расплавленного чугуна.