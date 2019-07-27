Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова. Об этом сообщает "Ura.ru".

По его мнению, причиной гибели всех туристов могла быть редкая болезнь, которая известна северным народам под названиями "мерячка", "зов Полярной звезды" или "полярной истерии".

Он отметил, что при этой болезни сознание людей на какое-то время отключается от реального восприятия окружающего. В этот момент больные слышат голоса, видят ангелов или прекрасные женские лица, стремятся уйти на север, становясь нечувствительными к холоду и боли.

"В горах, в условиях холода и нехватки света люди начинают вести себя неадекватно, повторять какие-то действия, словно зомби", - подчеркнул Мехоношин.

Он уточнил, что именно "полярная истерия" объясняет, почему члены группы Дятлова покинули свои палатки, вещи и устремились в долину на север.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в 1959 году в ночь на 2 февраля (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января).

Как сообщала "Страна", возле мистического перевала Дятлова на Урале прогремел загадочный взрыв.

"Я спал. В районе двух ночи услышал гул, как будто истребитель набирает форсаж. Затем – резкий хлопок. Дом тряхнуло, залаяли собаки. Я вскочил, оделся, выскочил на улицу. На юг от места нахождения базы лаяли собаки – это как раз в сторону перевала Дятлова" – сообщил житель поселка Няксимволь в Ханты-Мансийском автономном округе Леонид Сотников, работающий смотрителем на базе геологов "Арбынья".

Напомним, что в Карпатах нашли трех заблудившихся туристов из Одессы.