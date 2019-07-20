В третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти завершить расследование преступления.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дезир отметил, что остановка в расследовании негативно сказывается на свободе слова в Украине. Он потребовал выявить виновных и заказчиков убийства.

"Спустя три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинские власти обязаны обеспечить, чтобы его убийство, а также все другие нападения на журналистов и их убийства преследовались по закону, а виновные и заказчики этих преступлений предстали перед судом", - заявил чиновник.

Сегодня, в годовщину трагедии "Страна" писала о том, что по состоянию на июль известно о деле Шеремета.

Ранее мы сообщали, что коллеги погибшего в Украине и Белоруссии собираются почтить его память акцией "Кто убил Пала? Три года без ответа".