Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Барселоне. Об этом передает газета El Periodico.

Сотрудники каталонской полиции уже задержали подозреваемых. Кроме того, также арестована подданная Испании, которая тоже могла быть причастна к совершению преступления.

По данным газеты El Periodico, рано утром прохожие заметили на улице израненную и дезориентированную девушку, которая просила о помощи.

В госпитале, куда ее доставили, девушка рассказала, что приехала в Барселону из России. По ее словам, она заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась на пустыре от боли - ее избивали двое незнакомых мужчин.

Преступники удерживали и насиловали жертву на протяжении двух дней, пока она не сумела сбежать.

Подозреваемые арестованы. Это двое мужчин из Румынии и испанка, которая участвовала в похищении. Сегодня они предстанут перед судом.

Как сообщала "Страна", в Испании во время традиционного забега быков пострадали пять человек. Пять человек были доставлены в больницу после травмы во время забега быков на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

Отметим, что колумбиец спрятал пакет с кокаином в парике, но попался в аэропорту Барселоны.