Российский актер Алексей Панин выложил короткое видео, в котором его 10-летняя дочь Аня держит в руках сигарету. Ролик появился в Instagram артиста.

41-летний Панин в свойственной ему провокативной манере пригласил подписчиков оставлять комментарии ролика под предыдущим постом.

"Комментарии по поводу сигареты оставляйте под предыдущим постом", - написал актер.

Предыдущим постом оказалось архивное фото императора Николай II, который дает прикуривать одной из наследниц.

Вероятно, снимок самодержца и вдохновил артиста на провокационное видео с дочкой. Фото царя Панин подписал в восторженном ключе.

"Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II

Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем добра!" - значится в подписи к посту.

Не все подписчики положительно оценили публикации Панина. Один комментатор отметил, что он вовлек в провокацию ребенка, чтобы вместе с девочкой посмотреть, как "холопы в комментариях поорут". Второй написал, что оправданию детскому курению нет.

Фото: Instagram/ alexey_panin_official

"Глупо этим оправдывать свой поступок - тогда о вреде курения почти не знали!" - написал подписчик.

Комментаторы также высказались Панину, что некоторые вещи "априори нельзя делать, а вы это поддерживаете".

Ранее "Страна" сообщала, что весной актер внезапно поменял политические взгляды и стал сожалеть, что в 2014 году поддерживал аннексию Россией Крыма.

Мы также рассказывали о том, что годом раньше после отдыха в Крыму Панин стал на колени и расцеловал Керченский мост.