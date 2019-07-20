В Баден-Вюртембергской области Германии легкий самолет врезался в магазин возле аэродрома в Брухзале. По предварительным данным, жертвами стали три человека. На месте аварии разлился керосин, здание заблокировано.

Самолет влетел в фасад магазина бытовой техники по неизвестным причинам. По предварительным данным полиции, погибли три человека. На место прибыли спасатели. Из здания хозяйственного магазина эвакуировали людей. Об этом сообщает NTV.

Сообщается, что авария могла произойти во время взлета или посадки с расположенного неподалеку аэродрома.

Только в четверг вечером три человека погибли при крушении небольшого самолета в Тироле. Самолет летел в горы Веттерштайна и разбился там. Он вылетел из северной Италии и должен был приземлиться в немецкой Швабии. Катастрофа произошла на отметке 2300 метров. Согласно СМИ, пилот малой авиации из Германии не должен был придерживаться данного маршрута полета.

По данным МВД, все трое погибших были из Баден-Вюртемберга. Представитель полиции сказал, что этих три человека в возрасте 72, 57 и 56 лет могут опознать только по ДНК.

Как сообщала "Страна", в США самолет рухнул в океан на глазах у десятков отдыхающих. Пилотом и владельцем самолета оказался 23-летний Тревор Х. Дейл родом из Вирджинии.

Напомним, что новый посол Германии начала дипломатическую миссию в Украине.