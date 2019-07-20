Кинодива Катрин Денев, прибывшая 19 июля в Одессу в качестве специальной гостьи Х Международного кинофестиваля, представила фильм "Прощай, ночь". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В субботу актриса провела мастер-класс для участников фестиваля и представила ленту режиссера Андре Тешине "Прощай, ночь", в которой сыграла главную женскую роль.

Видео: YouTube/ GreenJek channel

На презентации Денев отметила, что фильм будет близок всем женщинам.

"На самом деле, это тот фильм, который я очень полюбила. Мне очень нравится история, сюжет. И мне очень нравится героиня, которую я играю. Это фильм, в котором достаточно четко излагается позиция. Я думаю, лента будет очень близка женщинам, так как многие из них могут представить ситуацию, показанную в фильме, и поставить себя на место моей героини", - сказала звезда.

20 июля вечером состоится церемония закрытия ОМКФ. Планируется, что Денев ее посетит и пройдется по красной дорожке Оперного театра. Во время церемонии ей вручат почетную награду ОМКФ "Золотой Дюк" за вклад в развитие киноискусства.

75-летняя Катрин Денев сыграла более чем в 100 фильмах. Знаменитой на весь мир ее сделала роль Женевьевы в мюзикле "Шербургские зонтики". Актриса дважды удостаивалась премии "Сезар" за лучшую женскую роль в фильмах "Последнее метро" (1981) и "Индокитай" (1993).

Ранее "Страна" комментировала традиционный проход гостей ОМКФ по красной дорожке перед церемоний открытия фестиваля.

Мы также писали о программе и гостях важнейшего кинособытия Украины.