Отец и сын из города Ровно попали в водоворот на озере и утонули
В Ровенской области утонули отец и сын. Жителей города Ровно затянуло в водоворот на озере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.
Трагедия произошла вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района.
Тела отца 1970 года рождения и сына 2011 года рождения на поверхность подняли водолазы Ровенской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах.
Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.
Спасатели Ровенской обратились к местным жителям с просьбой быть осторожными во время отдыха на воде. Ведь для того, чтобы произошло непоправимое бедствие достаточно всего нескольких секунд.
Фото: rv.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", спасатели вытащили мальчика, чья голова угодила в ловушку на детской площадке. Спасателей вызвала жительница дома, рядом с которым расположена игровая зона.
Напомним, что спасатели достали тело мужчины из Русановского канала в Киеве.