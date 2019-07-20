В Ровенской области утонули отец и сын. Жителей города Ровно затянуло в водоворот на озере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Трагедия произошла вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района.

Тела отца 1970 года рождения и сына 2011 года рождения на поверхность подняли водолазы Ровенской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах.

Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.

Спасатели Ровенской обратились к местным жителям с просьбой быть осторожными во время отдыха на воде. Ведь для того, чтобы произошло непоправимое бедствие достаточно всего нескольких секунд.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", спасатели вытащили мальчика, чья голова угодила в ловушку на детской площадке. Спасателей вызвала жительница дома, рядом с которым расположена игровая зона.

Напомним, что спасатели достали тело мужчины из Русановского канала в Киеве.