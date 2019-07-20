В Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины решили начать антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек. Об этом сообщает пресс-служба МКМТ.

Как говорится в сообщении Минэкономразвития, проведенное ведомством исследование по итогам жалоб отечественных производителей показало, что в период 2016-2018 гг. объем импорта спичек из России и Белоаруси вырос в абсолютных показателях на 1,2%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,4%, а относительно производства - на 3,4%.

Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году составила более $3 млн, уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, Белоруссии - 22,5%.

Как сообщала "Страна", действующие власти Украины продлили действие эмбарго на российские товары. Оно продлено на 2020 год.

Отметим, что в СБУ не пустили в Украину партию контрабандных книг из России на 1 млн гривен.