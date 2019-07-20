Украинский политзаключенный Владимир Балух есть в списках заключенных, которыми 16 июля обменялись украинский и российский уполномоченные по правам человека. Он надеется на освобождение. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам адвоката Балуха Ольги Динзе, Владимир Балух в курсе о встречи украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Он очень надеется на то, что его обменяют по этим спискам.

"Насколько мне известно, то Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля до выборов в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Также, как и войдет ли он в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой юридической процедуре - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - сказала Динзе.

Напомним, суд аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к пяти годам лишения свободы по совокупности двух дел: по обвинению в хранении боеприпасов и избиении начальника ИВС. Балух и его защита обвинения отвергают, поскольку считают настоящей причиной преследование его проукраинскую позицию.

В июне 2018 года активист объявил голодовку, а накануне этапирования, в октябре, закончил ее.

Также мы сообщали, что в феврале 2018 года украинский политзаключенный Владимир Балух был направлен по этапу в колонию в город Тверь (РФ).