Жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) объявило названия лучших фильмов Национальной конкурсной программы Одесского кинофестиваля-2019, который стартовал 12 июля. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по версии FIPRESCI, лучший полнометражный фильм - дебют в полном метре молодого режиссера Антонио Лукича "Мои мыли тихие".

Это традикомедия, в центре сюжета которой история звукорежиссера, записывающего голоса редких животных. На Одесском кинофестивале состоялась украинская премьера этого фильма.

Видео: YouTube/ KVIFF

Лучшей короткометражкой по версии FIPRESCI стал фильм "В нашей синагоге" Ивана Орленко. Кинолента на идиш снята в кооперации Украины и Франции. Фильм основан на незавершенном рассказе Франца Кафки In unserer Synagoge ("В нашей синагоге") о маленькой еврейской общине, которая не может совершать молебен в своей единственной синагоге.

Видео: YouTube/ Dergkino Ukraine

Главные награды ОМКФ-2019 станут известны вечером 20 июля, на церемонии закрытия фестиваля.

Напомним, украинский бомонд выгулял наряды на красной дорожке Одесского кинофестиваля. "Страна" публиковала фото.

Также мы писали о публике Одесского кинофеста, среди которой была звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн.