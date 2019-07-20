Представителям РФ в Иране пока не удалось выйти на связь с их моряками, находящимися на задержанном иранскими властями танкере Stena Impero. Об этом сообщил в субботу, 20 июля, пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

"Но мы находимся с иранской стороной в контакте по этому вопросу", - сказал он "Интерфаксу". Дипломат отметил, что на задержанном британском танкере находятся трое граждан России- это два вторых механика и один электромеханик.

По словам Ганенко, на данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранцами.

Напомним, что 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Как сообщала "Страна", в Британии призвали свои корабли опасаться иранских патрулей.

Напомним, что в Иране объявили о старте обогащения урана выше норм, установленных в ядерном договоре.