В Киеве на взятке разоблачена советница председателя Дарницкой райгосадминистрации. Об этом передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщину задержали по подозрению в вымогательстве и получении около 600 тысяч гривен от ряда строительных фирм за решение в тендерах на пользу этих фирм.

Уголовное производство было открыто по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества) УК Украины.

Как сообщала "Страна", в Чернигове офицер за взятку пускал на военный аэродром поиграть в пейнтбол.

Отметим, что главный налоговый ревизор киевского главка ГФС не побрезговал мизерной по меркам Киева взяткой.