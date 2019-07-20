В ходе обысков в помещениях "Богдан моторс" и спортклубе "5 элемент" по делу о закупках чиновниками Минобороны и Генштаба авто по завышенным ценам детективы НАБУ изъяли документы. Об этом сообщают "Украинские Новости".

По данным источника в Национальном антикоррупционном бюро Украины, по состоянию на субботу, 20 июля, обыски завершены. В ходе следственных мероприятий были изъяты документы и корреспонденция, сейчас в НАБУ их анализируют. В спортклубе "5 элемент" при обысках были зафиксированы попытки неизвестных помешать мероприятиям.

Напомним, недавно стало известно, что бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковский вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан". Всего в 2019 году в "Богдан Моторс" из бюджета перечислили более полумиллиарда гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках военных заказов на поставку автотранспорта.

Также мы сообщали, что НАБУ и САП 19 июля провели в помещениях "Богдан моторс" обыски в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018 годах.