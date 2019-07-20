В воскресенье, 21 июля, безопасность в Киеве во время внеочередных выборов в Верховную Раду будут обеспечивать 6,5 тысяч правоохранителей. Об этом сообщат отдел коммуникации Полиции Киева.

Полиция 20 июля уже проводит охранные мероприятия в Киеве: ведется усиленное патрулирование улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков и 13 окружных избирательных комиссий, усилена охрана общественного порядка возле Центральной избирательной комиссии. Все бюллетени уже завезены на избирательные участки.

Кроме того, созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усиленные следственно-оперативные группы. Основными задачами правоохранителей является сохранение избирательной документации, недопущение нарушений общественного порядка и оперативное реагирование на возможные правонарушения.

Напомним, всего в день выборов в Верховную Раду в Украине планируется привлечь около 72 000 полицейских для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Также мы писали, что безопасность на выборах впервые будет обеспечивать авиация МВД.