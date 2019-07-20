Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко выйдет на ринг против британца Люком Кэмпбеллом 31 августа на арене O2 в Лондоне. Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, опубликовав анонс поединка.

Транслировать вечер бокса с участием украинца будут Sky Sports в Британии и ESPN+ в США. На кону противостояния будут стоять пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу, а также вакантный пояс WBC. Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов стерлингов, а их продажа стартует 22 июля.

Как сообщала "Страна", Усик стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяже и может провести бой с Джошуа или Руисом.

Отметим, что Кролла спустя несколько месяцев нашел в себе силы вспомнить бой с Ломаченко.