В России в 2019 году цены на красную икру поднимутся на 25-30%. Так, руководитель российского информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сообщил, что сегодня на Дальнем Востоке уже начались продажи лососей по цене в два раза выше, чем в прошлом году.

Сахалинская горбуша продается по 320 - 380 рублей за килограмм (130 - 155 грн), камчатская кета - по 390 - 410 рублей (160 - 167 грн), сима - по 550 - 570 рублей (225 - 232 грн). Об этом пишет Lenta.

В дальнейшем, когда уловы будут нарастать, цена на красную рыбу будет снижаться, однако не до уровня 2018 года, когда был зафиксирован рекордный улов лососевых. По оценке ученых, рекомендованный вылов лососей в этом году составляет 461 тысячу тонн. При этом в 2018 году российские рыбаки добыли 675,8 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

Соответственно, при дефиците рыбы цена на икру пойдет вверх.

Напомним, Госстат опубликовал график, как в Украине менялись цены в первое полугодие.

Также мы писали, что в июне впервые за год потребительские цены в Украине снизились на 0,5%.