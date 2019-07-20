В правительстве Британии выразили глубокую обеспокоенность "неприемлемым" захватом властями Ирана танкера Stena Impero под британским флагом. Об этом сообщает BBC.

"Правительство Великобритании заявило, что глубоко обеспокоено неприемлемым захватом Ираном танкера, шедшего под флагом Британии", - говорится в сообщении. Владельцы танкера Stena Impero заявили, что они не смогли связаться со своим судном, которое было захвачено в Ормузском проливе, ключевом водном пути в регионе.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант предупредил о "серьезных последствиях" в случае, если инцидент не будет быстро урегулирован.

"Мы не рассматриваем военные варианты. Мы хотим решить конфликт дипломатическим путем", - заявил министр. Как известно, Иран заявил, что Корпус стражей исламской революции захватил в пятницу британский коммерческий танкер, направлявшийся через Ормузский пролив.

Как сообщала "Страна", Иран захватил второй британский танкер в Ормузском проливе. Оператор британского танкера Stena Impero в пятницу подтвердил информацию о его захвате при проходе через Персидский залив.

Ранее британские власти захватила иранский танкер в Гибралтаре, Тегеран потребовал отпустить судно.

До того США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT.