В Федерации футбола Люксембурга не будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение УЕФА по "делу Мораеса". Об этом говорится на fb-странице президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

"Дело Мораеса окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга, подписанное президентом Полем Филиппом и вице-президентом Жан-Жаком Шонкертом. Люксембургские коллеги не будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение контрольно-дисциплинарного и апелляционного комитета УЕФА по поводу участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины квалификации Евро-2020", - написал Андрей Павелко.

В Люксембурге и Португалии посчитали, что натурализация Жуниора Мораеса могла быть незаконной, так как игрок не проживал беспрерывно на территории Украины на протяжении пяти лет.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Как сообщала "Страна", в УЕФА оштрафовали сборную Украины за ряд нарушений в отборочной игре с Сербией.

Отметим, что в УЕФА исключили из Лиги Европы клуб, который поймали на договорняках в чемпионате Бельгии.