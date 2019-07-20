В Британии трансгендер родил ребенка и через суд требует признать себя отцом, а не матерью
В Великобритании трансгендерный мужчина Фредди МакКоннелл родил ребенка. Теперь он требует, чтобы его документально признали отцом, а не матерью малыша. Об этом пишет Daily Mail.
30-летний Фредди МакКоннелл родился женщиной, однако в возрасте 25 лет он стал воспринимать себя мужчиной. Решившись на смену пола, он прибегнул к гормональной терапии, пластическим операциям, отрастил бороду. Однако МакКоннел не стал проводить операции, которые лишили бы его возможности родить ребенка.
В возрасте 30 лет, когда сам он по документам уже считался мужчиной, Фредди воспользовался услугами банка спермы и забеременел. После рождения ребенка он добивается того, чтобы его не отмечали в каких-либо документах как "мать".
Если суд примет решение в пользу МакКоннелла, то его сын будет первым гражданином Британии, у которого официально нет матери.
Трейлер документального фильма о Фредди МакКоннелле. Видео: YouTube/ Jeanie Finlay
Фредди МакКоннелл с ребенком. Фото: Instagram/seahorsefilm
Напомним, в мае в Италии мэром города впервые стал трансгендер.
Также мы писали, что в армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола.