В Великобритании трансгендерный мужчина Фредди МакКоннелл родил ребенка. Теперь он требует, чтобы его документально признали отцом, а не матерью малыша. Об этом пишет Daily Mail.

30-летний Фредди МакКоннелл родился женщиной, однако в возрасте 25 лет он стал воспринимать себя мужчиной. Решившись на смену пола, он прибегнул к гормональной терапии, пластическим операциям, отрастил бороду. Однако МакКоннел не стал проводить операции, которые лишили бы его возможности родить ребенка.

В возрасте 30 лет, когда сам он по документам уже считался мужчиной, Фредди воспользовался услугами банка спермы и забеременел. После рождения ребенка он добивается того, чтобы его не отмечали в каких-либо документах как "мать".

Если суд примет решение в пользу МакКоннелла, то его сын будет первым гражданином Британии, у которого официально нет матери.

Трейлер документального фильма о Фредди МакКоннелле. Видео: YouTube/ Jeanie Finlay

Фредди МакКоннелл с ребенком. Фото: Instagram/seahorsefilm

Напомним, в мае в Италии мэром города впервые стал трансгендер.

Также мы писали, что в армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола.