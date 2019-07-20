В субботу, 20 июля, в Киеве правоохранители проверяют информацию о выстреле в пассажирский автобус. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Информация об инциденте возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе в дежурную часть поступило около 10.00. Водитель маршрутного такси сообщением "Киев - Житомир" сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта по поводу первоочередности проезда водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса.

"Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, поэтому общаются с водителем и пассажиром", - говорится в сообщении.

Водитель маршрутного такси от написания заявления отказался. Не предоставив информацию, имеет ли транспортное средство какие-либо повреждения вследствие выстрела, он уехал с места происшествия. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Как сообщала "Страна", украинский водитель погиб, влетев в цементовоз на встречной полосе в Польше. По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.

Напомним, что полицейские зарегистрировали 642 нарушения во время предвыборной кампании в Киеве.