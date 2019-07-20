Свидетели по делу об убийстве Виталия "Сармата" Олешко нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров не явились в полицию на допрос. Об этом сообщает "Громадське".

"В 11:50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, представляющий интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию указанные лица не прибудут", - сообщил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его данным, отказ нардепов прибыть на допрос обусловлен участием в избирательном процессе.

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный произвел два выстрела.

Как сообщала "Страна", основной версией в деле Олешко является совершение убийства на почве личных отношений в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности.

В сентябре 2018 года полиция задержала организатора убийства "Сармата" Олешко. "Страна" писала о том, что в декабре правоохранители поймали подозреваемого в убийстве, задержанный оказался бизнес-партнером подозреваемого Сигиды.

Кроме того, в феврале был задержан еще один возможный организатор убийства Сармата-Олешко. Им оказался доброволец из "Торнадо".