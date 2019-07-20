Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать Украину за ряд нарушений, которые были зафиксированы во время матча квалификации Евро-2020 против Сербии.

Об этом сообщила пресс-служба организации. В итоге было решено оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 15 250 евро.

Поединок состоялся 7 июня во Львове на "Арене Львов" и завершился разгромной победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 5:0. Нарушения были зафиксированы по четырем пунктам: пиротехника, блокировка проходов между секторами, проблемы с освещением и выбрасывание предметов на поле.

После четырех туров Украина возглавляет группу B, набрав 10 очков. Следующая игра нашей сборной состоится 7 сентября против Литвы на выезде.

Как сообщала "Страна", известный спортивный комментатор ушел с каналов Футбол 1/Футбол 2.

Отметим, что в УЕФА исключили из Лиги Европы клуб, который поймали на договорняках в чемпионате Бельгии.