В субботу, 20 июля, в день тишины перед парламентскими выборами 21 июля, в 9 областях Украины зафиксированы случаи незаконной агитации. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

20 июля, за день до выборов, по закону нельзя размещать агитационные материалы, а те борды и палатки, которые были установлены ранее, должны быть демонтированы.

Несмотря на это, в некоторых округах, по данным КИУ, все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Кроме того, в последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политических сил.

Незаконная агитация ведется, по информации наблюдателей КИУ, в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также активно присутствует в интернете.

Напомним, ранее в КИУ подсчитали, что в мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду Украины баллотируется 161 кандидат-однофамилец.

Также мы писали о том, как кандидаты от Порошенко пытаются купить голоса на округах.