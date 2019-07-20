Китайская космическая станция Tiangong-2 успешно завершила свою миссию и покинула рабочую орбиту. Согласно плану, большая часть аппарата сгорела в атмосфере Земли, а отдельные части упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили. Об этом сообщает пресс-служба Китайского космического агентства.

Tiangong-2 был запущен на околоземную орбиту 15 сентября 2016 года с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф".

В Тяньгоне-2 было установлено большое количество полезных нагрузок и оборудования, в том числе 14 нагрузок, которые весят 600 кг, космического медицинского экспериментального оборудования и испытательного оборудования для обслуживания на орбите.

Первая стыковка произошла в октябре 2016 года - через месяц, когда к станции пристыковался пилотируемый корабль "Шэньчжоу-11" с двумя тайконавтами на борту, которые проработали на Tiangong-2 более месяца, запустив со станции спутник "Баньсин-2".

Также станция приняла первый китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1", который успешно состыковался со станцией три раза в автоматическом режиме и провел ее дозаправку.

Как сообщала "Страна", Китай запустил в космос спутник для станции, которая полетит на обратную сторону Луны.

Отметим, что на китайской станции "Чанъэ-4" заколосился хлопок.