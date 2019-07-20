Утром в субботу, 20 июля, под новым пешеходно-велосипедным мостом в центре Киева произошло смертельное ДТП. Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел около 09:00 на Владимирском спуске. Здесь лоб в лоб столкнулись ГАЗель и Lexus, который вылетел на встречную полосу, ударив перед этим Ssang Yong. По словам водителя ГАЗели, он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а после и в его грузовик.

За рулем элитного автомобиля был мужчина около 50 лет. Когда после столкновения к нему подошли очевидцы, оказалось, что он бился в конвульсиях. Его достали и вызвали скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.

Кроме того, очевидцы отметили, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя пахло алкоголем.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, вчера вечером под Киевом Audi насмерть сбил троих пешеходов, которые перебегали дорогу у заправки.

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