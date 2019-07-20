Блогер Илья Варламов рассказал, что охранники московского отеля "Националь" украли его велосипед. Об этом сообщает Интерфакс.

Опубликованы фотографии, на которых охрана пытается отогнать велосипед, пристегнутый тросом к дорожному знаку. После неудавшихся попыток сломать трос или расшатать знак, чтобы вытащить его, охранники позвали рабочего с ломом. После этого велосипед удалось высвободить, и его увезли в сторону входа в здание.

Между тем в гостинице корреспонденту радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что действия охранников можно объяснить соображениями безопасности: сотрудники опасались, что велосипед могли украсть, поэтому перенесли его в фойе отеля. Варламов пообещал подать на охранников "Националя" в суд.

Фото: varlamov.ru

Как сообщала "Страна", под Киевом Audi насмерть сбил троих пешеходов, которые перебегали дорогу у заправки. Трагедия произошла около 22:50 на участке дороги рядом с АЗС WOG.

Напомним, что под Николаевом авто на полном ходу влетело в группу девочек-велосипедисток.