Хакеры взломали сайт и Twitter Лондонской полиции и разместили там странные сообщения. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 19 июля вечером. В официальном Twitter-аккаунте Лондонской полиции, у которого насчитывается более миллиона подписчиков, появились странные сообщения, в том числе, один о рэпере Digga D. Кроме того, в твитах, которые впоследствии были удалены, содержались оскорбительные выражения и упоминались имена еще нескольких человек. Также из пресс-бюро полиии были отправлены странные письма.

Скотленд-Ярд подтвердил, что его веб-сайт "был подвержен несанкционированному доступу". По данным полиции, дело в использовании мультмедиа-платформы MyNewsDesk для размещения пресс-релизов. Также в Скотленд-Ярде начали вносить изменения в механизмы доступа к MyNewsDesk.

Скриншоты: bbc.com

Напомним, хакеры взломали сервер IT-компании, которая выполняла секретную работу для ФСБ России.

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