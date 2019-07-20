Только в Киеве за период предвыборной кампании на досрочных выборах в Верховную Раду полицейские зарегистрировали 642 нарушения в избирательной сфере. Расследуется 38 уголовных производств. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Больше всего правонарушений связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможным подкупом избирателей - 51, хулиганством - 41, конфликтами - 40, препятствованием избирательному праву - 16, повреждением имущества - 9.

По фактам нарушений следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два - по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и др.

Составлено 79 административных протоколов за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы либо размещение их в запрещенных законом местах; 52 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих необходимых сведений; 3 – за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

В полиции напомнили, что правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы на выборах народных депутатов Украины.

Как сообщала "Страна", в "Слуге народа" заявили о намерении создать коалицию с "Голосом". "У "Слуги Народа" и "Голоса" схожие подходы и понимание по ключевым решениям. А то различное - можно подкорректировать", - сообщил советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты от "Слуги Народа" Никита Потураев.

Также у Зеленского заявили, что президент может объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе.

Напомним, что под Сумами члена избиркома, идущую домой после подсчета бюллетеней, сбил насмерть пьяный водитель.