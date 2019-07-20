Известная актриса Инна Чурикова, которая 18 июля упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и попала в реанимацию, все еще находится в больнице. Об этом пишет "Интерфакс".

75-летнюю актрису лечат в НИИ имени Склифосовского в Москве. По данным Марка Варшавера, директора театра "Ленком", где работает Чурикова, у актрисы диагностированы ушибы, но ни переломов, ни трещин нет. Он сообщил, что Инне Чуриковой нужно будет еще 2-3 дня пробыть в больнице, после этого отдохнуть еще несколько дней.

Напомним, Инна Чурикова упала во время исполнения роли в постановке "Старая дева", это случилось "при темной сцене" в самом конце спектакля. Сразу после госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое.

Также мы писали, что в апреле 2017 года в России после спектакля артистку Инну Чурикову забрала "скорая".