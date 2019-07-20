Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек и есть "горячие версии". Об этом говорится на fb-странице Луценко в субботу, 20 июля.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин рассказал в интервью в "Стране", что к заказу убийства Павла Шеремета имеет отношение один из нардепов.

Напомним, что Луценко 15 июля прибыл в НАБУ на допрос.