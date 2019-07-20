Сегодня исполняется 50 лет с того дня, как человек впервые высадился на Луну. Историческую миссию осуществили американские астронавты. Однако до сих пор люди спорят о том, произошло ли это событие на самом деле.

Предыстория миссии

Миссия "Аполлон 11" была частью космической гонки между США и СССР. Старт соперничеству положил запуск советского спутника в 1957 году. Затем Советский Союз первым запустил человека в космос. А затем еще один прорыв за одним - советский космонавт Алексей Леонов первым вышел в открытый космос, после чего СССР вывел на орбиту и первую в мире женщину - Валентину Терешкову.

Так что Штатам пришлось постараться, чтобы превзойти все эти достижения. В американском Космическом агентстве разрабатывались самые невероятные планы. Один из них состоял в том, чтобы устроить на Луне мощнейший ядерный взрыв, который было бы видно с Земли. Однако от этого плана отказались. В итоге появился проект миссии "Аполлон 11".

Полет на Луну

Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Базз Олдрин

Миссия Аполлон-11 стартовала с мыса Кеннеди 16 июля 1969 года. В ее составе было трое астронавтов, имена сейчас которых знает весь мир: Нил Армстронг, Эдвин "Базз" Олдрин и Майкл Коллинз. О последнем, к сожалению, люди знают меньше – он не был непосредственно на Луне, а координировал действия коллег с орбиты.

Интересно, что бортовой компьютер Аполлона-11 имел значительно меньше вычислительной мощности, чем современные телефоны — он работал на частоте всего 2,048 мГц.

Корабль вышел на орбиту Земли с высотой от 183,2 до 185,9 километра через двенадцать минут после старта. Через полтора витка экипаж запустил двигатель третьей ступени, который направил космический корабль на траекторию полета к Луне. Через полчаса произошло отделение третьей и последней ступени ракеты Сатурн-5, после чего была осуществлена стыковка командного и лунного модулей, летевших до этого раздельно.

Вечером 19 июля Аполлон-11 зашел за обратную сторону Луны и совершил прожиг двигателей для выхода на лунную орбиту. После этого корабль сделал 30 витков вокруг планеты, в то время как экипаж внимательно изучал место предполагаемой посадки.

Вечером 20 июля 1969 года спускаемый модуль Аполлон-11 с Армстронгом Олдрином на борту впервые в истории совершил посадку на поверхность естественного спутника Земли. Коллинз остался на борту "Колумбии" в командном модуле. Впервые в ходе полета во время радиопереговоров использовались позывные обоих кораблей — "Колумбия" и "Орел".

Во время спуска модуля бортовой компьютер дважды выдал ошибку: тактовой частоты не хватало для осуществления всех необходимых вычислений в режиме реального времени. Армстронгу пришлось взять управление в свои руки, в то время как Олдрин вслух зачитывал показания приборов.

Спустя шесть часов после приземления Армстронг открыл люк, вышел на поверхность Луны и произнес свою знаменитую фразу: "Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества". При этом ему пришлось спрыгивать с высоты более метра, потому что при мягкой посадке амортизаторы не сложились. Через 15 минут к Армстрону присоединился Олдрин.

На внутренней стороне люка лунного модуля не было ручки, поэтому нужно было тщательно следить, чтобы случайно не захлопнуть его.

Среди задач, которые выполнили астронавты на Луне, было проведение научных исследований вблизи места посадки, установку телевизионной камеры для осуществления трансляции на Землю, установку прибора для измерения солнечного ветра, сейсмический эксперимент и размещение уголковых отражателей для лазерной локации Луны. Также астронавты установили на поверхности спутника флаг США. В целом выход на поверхность Луны длился 2 часа 31 минуту и 40 секунд.

Всего астронавты провели на Луне 21 час 36 минут, после чего запустили модуль и отправились на "Колумбию". Три с половиной часа спустя лунный модуль сблизился с находившемся на орбите Луны командным модулем, состыковался с ним и отправился домой, на Землю.

Добавим, изначально власти США рассматривали на роль первопроходца Базза Олдрина. Однако чем дальше, чем чаще начали склоняться к кандидатуре Нила Армстронга, чему Олдрин был, мягко говоря, не рад. Правда, уже после полета он утверждал, что на самом деле не хотел быть первым, чтобы его потом не донимала пресса, и вообще Армстронг якобы выходил первым лишь потому, что с его стороны это было удобнее.

А был ли полет?

До сих пор многие люди сомневаются, что полет на Луну состоялся на самом деле. Его считают инсценировкой, которую устроили власти США, чтобы доказать свое превосходство. Причем эта теория заговора возникла в самих Штатах.

Автором "лунной теории заговора" был Билл Кейсинг, который с 1956 по 1963 год работал в компании Rocketdyne, помогавшей разрабатывать двигатели для ракет "Сатурн-5". В 1976 году он опубликовал статью под названием "Мы никогда не бывали на Луне: Американская афера на 30 миллиардов долларов".

Мнение Кейсинга основывалось на том, что до "Аполлона 11" NASA потерпело не одну неудачу в попытках отправить человека на Луну, однако после 1969-го стало успешно отправлять в космос миссию за миссией. Кроме того, сомнения у автора вызвали снимки с Луны, на которых наблюдаются нетипичные эффекты освещенности, совершенно не видно звезд на небе, хотя астронавты отмечали их яркость, и другие детали.

Также заявлялось, что флаг на знаменитом фото Армстронга развевается, хотя на Луне атмосферы нет.

Эта история начала обретать популярность, и в итоге предположение об инсценировке полета на Луну начало жить своей жизнью, обрастая все новыми подробностями и теориями.

Впрочем, даже советский космонавт Алексей Леонов заявлял, что "лунная афера" - фейк, а Штаты реально высаживались на Луне. Историю с флагом Леонов объяснил тем, что перед съемкой полотнище достали из чехла, где оно было свернуто. Поэтому на фото - только что развернутый и еще немного смятый флаг, который в вакууме "опадал" медленнее, чем на Земле. Поэтому его и удалось сфотографировать как развевающийся.

В целом СССР вообще не педалировал тему "лунной аферы". Хотя по идее и был в ней заинтересован. Скептики теории заговора говорят, что если бы такая афера существовала, она потребовала бы вовлечения сотен или даже тысяч людей. Что не могло бы ускользнуть от взгляда советских спецслужб. Которые бы нашли способ нужным образом обнародовать эту информацию.

Есть и другие теории касательно лунной миссии "Аполлона 11". Так, многие конспирологи допускают, что на Луне были обнаружены некие доказательства существования пришельцев. В частности, исследователь и писатель Дэвид Хэтчер предположил, что представители NASA обнаружили доказательства инопланетной активности на спутнике Земли. Этим якобы и обусловлен двухминутный разрыв в радиопередаче во время полета.

В 2024 году NASA планирует снова вернуться на Луну, так что, вероятно, можно будет найти там следы пребывания первой миссии.