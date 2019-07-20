В Индии произошла невероятная трагедия. Здесь молния убила девятерых людей, среди которых было восемь детей. Об этом пишет News Nation.

Инцидент произошел в индийском штате Бихар. В селе Дханпур в районе Навада днем в пятницу, 19 июля, во время грозы дети играли неподалеку от полицейского отделения Каши Чоук. В них ударила молния. Погибли, по меньшей мере, 9 человек, среди них было 8 детей.

Кроме того, в результате случившегося 13 человек получили ранения и были доставлены в больницу, где получают необходимую помощь.

Напомним, под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин.

Также мы писали, что во Львовской области молния убила молодую селянку.