Ранее не знавший поражений российский боксер Максим Дадашев проиграл бой пуэрториканцау Сабриелу Матиасу в отборочном поединке по версии IBF в первом полусреднем весе и угодил в реанимацию. Боксер перенес операцию по удалению отека мозга. Об этом говорится в Twitter-микроблоге журналиста ESPN Стива Кима.

"Дадашеву провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек пришлось удалить часть черепа. Боксер восстанавливается. О долгосрочных прогнозах сказать ничего не могу", - написал журналист.

Максим Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения Сабриелу Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Российский боксер был срочно доставлен в медицинский центр университета Мэриленда UM Prince George's Hospital Center для проведения операции по устранению внутричерепного кровотечения. Дадашев потерял сознание в карете скорой помощи.

Согласно статистике Compubox в этом бою Матиас значительно превзошел россиянина в активности и количестве точных ударов. Пуэрториканец нанес 1204 удара, из которых 319 оказались точны. У Дадашева этот показатель - 621 и 157. По точным силовым ударам преимущество Матиаса составило 266 ударов против 120 у Дадашева.

До этого боя Дадашев не потерпел ни одного поражения. За свою карьеру россиянин одержал 13 побед, 11 из которых - нокаутом. Все поединки уроженец Санкт-Петербурга провел в США.

Фото: twitter.com/StevESPNKim

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