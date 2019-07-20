В ночь на 20 июля, после победы футбольной сборной Алжира в финале Кубка африканских наций в Каире над командой Сенегала тысячи арабов высыпали на улицы и площади Парижа, чтобы отпраздновать успех своих соотечественников.

Алжирская сборная выиграла матч со счетом 1:0 и таким образом второй раз после 1990 года завоевала почетный континентальный трофей. Об этом сообщает Интерфакс.

Около 2,5 тысяч стражей порядка охраняли квартал, который заполонили ликующие болельщики. Примерно столько же полицейских сил было мобилизовано 14 июля после победы алжирцев в полуфинале над сборной Нигерии, отмеченной во французской столице нарушениями общественного порядка и погромами.

На этот раз около полуночи ситуация была относительно спокойной. Однако, болельщики создавали проблемы движению автотранспорта, и полицейским приходилось освобождать проезжую часть от пешеходов, выражавших свой восторг.

Обстановка несколько накалилась к 01:00. Отдельные беспорядки возникали на улицах, примыкавших к Елисейским полям. Группы алжирцев стали провоцировать полицейских фейерверками, петардами, бросали в их сторону стеклянные бутылки и камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В основном ей удавалось быстро усмирять возмутителей спокойствия.

Французские СМИ передавали сообщения о беспорядках в Париже, происходивших до середины минувшей ночи, однако стражи порядка успешно справлялись со своей задачей. Празднование победы сборной Алжира проходило во многих городах Франции.

В целом по стране к утру субботы, 20 полиция, задержала 198 человек (из них 102 - в Париже). Под стражу были взяты 177 человек, включая 86 в Париже.

В "самом алжирском" городе Франции - Марселе - толпы ликующих болельщиков собрались в Старом порту и на центральной улице города Канебьер. Их крики, свистки и клаксоны автомобилей долгое время оглушали марсельцев. По данным полиции, в городе победу сборной Алжира отмечали до 25 тысяч болельщиков. При этом празднования прошли без существенных инцидентов.

Многолюдные празднования победы алжирских футболистов были отмечены в Меце, Страсбурге, Тулузе, Лилле и ряде других городов.

Как сообщала "Страна", Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо. Игра за Суперкубок состоится 28 июля. Она была перенесена из-за проведения досрочных выборов парламента Украины.

Отметим, что в Париже и Марселе произошли беспорядки после победы сборной Алжира над Кот-дИвуаром.