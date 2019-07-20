Первое заседание новой Верховной Рады, депутатов которой украинцы изберут на внеочередных выборах 21 июля, состоится не позже 10 сентября. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по закону, после голосования на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в течение 20 дней должна обнародовать официальные результаты в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" со списком избранных парламентариев. Верховная Рада должна собраться на первую сессию в зале парламента не позднее, чем на 30-й день после обнародования результатов голосования.

"Думаю, что мы будем дышать в спину датам, предусмотренным законом. То есть будет максимально быстрая развязка всего", - сказал первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Петр Боднар.

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер предыдущего созыва - Андрей Парубий - организовывает формирование подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов для подготовки пленарных заседаний первой сессии. Спикер должен созвать такую группу в течение 10 дней после официального объявления результатов выборов.

Политические партии, прошедшие в Верховную Раду, делегируют по одному представителю от 15 нардепов, избранных в общегосударственном или одномандатном (мажоритарном) округе. Аналогичным образом направляют в рабочую группу своих представителей депутаты, прошедшие в парламент по мажоритарным округам как самовыдвиженцы.

По словам первого замруководителя аппарата Рады, подготовительная группа будет заниматься, в частности, рассадкой народных депутатов в сессионном зале.

"Это болезненный процесс. Потому что депутаты очень внимательно относятся к тому, где они будут сидеть", - сказал Боднар.

Кроме того, подготовительная рабочая группа утвердит перечень комитетов и распределение народных депутатов для работы в них. На первом заседании депутаты будут голосовать за подготовленные списки.

Всего рабочая группа будет состоять из трех подгрупп, одна из которых будет готовить сценарий первого заседания, другая - займется распределением нардепов по комитетам, еще одна - по материально-техническим вопросам, в частности, по организации прибытия парламентариев на сессию, их расселению при необходимости.

Перед тем, как новая Рада будет голосовать за законопроекты, несколько заседаний будут посвящено запуску работы комитетов и решению других учредительных вопросов. Кроме того, новых нардепов будут обучать азам работы в зале.

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады открывает самый старший по возрасту народный депутат, он же будет зачитывать текст присяги, которую перед открытием первой сессии примут и скрепят подписями нардепы.

Согласно регламенту, на пленарных заседаниях первой сессии формируется временный президиум, с докладом выступает председатель Верховной Рады предыдущего созыва, формируют счетную комиссию, выбирают спикера Верховной Рады нового созыва и его заместителей, а также заслушивают внеочередное послание президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. На первой сессии решают также ряд организационных вопросов.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед выборами в Верховную Раду.

Также мы писали, что 12 июля Андрей Парубий закрыл последнее пленарное заседание Рады 8-го созыва.