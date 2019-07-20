В результате землетрясения, которое произошло недалеко от Афин в пятницу, 19 июля, в Греции, четыре человека попали в больницу, повреждено несколько сооружений. Об этом пишет Ekathimerini.

Мощность землетрясения оценивают в 5,1 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился всего в 22 километрах к юго-западу от Афин, оно произошло близко от поверхности земли, поэтому в столице Греции хорошо чувствовались толчки.

В результате четыре человека были госпитализированы. Сообщается также, что обрушилось два старых дома и еще несколько зданий получили незначительные повреждения на фасадах. Также рухнуло заброшенное портовое здание. Штукатурка обвалилась в здании парламента и внутри афинской прокуратуры.

Подземные толчки вызвали отключения электроэнергии вокруг Афин, временные проблемы возникли и с мобильной связью - из-за перегрузки сети. Пожарная служба заявила, что получила 12 звонков от людей, которые оказались в лифтах.

Последствия землетрясения в Афинах. Фото: Twitter/ Strange Sounds

Фото: Twitter/ GcRap

Видео: YouTube/ Disaster Compilations

Видео: YouTube/ euronews (in English)

Напомним, в начале июля в Калифорнии дважды произошло землетрясение.

Также мы публиковали видео последствий разрушительного землетрясения в Калифорнии.