Вечером в пятницу, 19 июля, в Ровно трое мужчин разбили стекло в грузовике и выкрали из салона около 220 тысяч гривен. Уже через 15 минут их задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Ровенской области в Facebook.

Инцидент произошел около 20:00 19. На улице Макарова в Ровно злоумышленники разбили стекло в грузовом автомобиле и вытащили оттуда черный рюкзак. После этого они сели в авто Renault и двинулись в сторону улицы Млыновской.

В полицию об инциденте сообщил свидетель происшествия. Экипажи получили ориентировку и заметили описанный Renault на автодороге Ровно - Луцк в районе села Бронники. Автомобиль остановили, им управлял 36-летний гражданин Грузии, в салоне находились еще двое мужчин. Во время поверхностной проверки авто инспекторы обнаружили в салоне карманные ножи, газовые баллончики и денежные средства, как позже было установлено - в сумме 223 737 гривен.

Всех лиц полицейские задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая сейчас разбирается в обстоятельствах дела.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Рівненської області

Напомним, у киевлянки похитили из квартиры $30 тысяч, только что снятые в банке.

Также мы писали, что в Харькове грабитель избил сотрудницу ломбарда и похитил 30 тысяч.