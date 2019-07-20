В Украину из Франции в обход таможни пытались привезти 98 старинных картин. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.

Сотрудники Киевской таможни нашли картины в прибывшем из Франции грузовике. Они были спрятаны среди деревянных рам. При этом сообщается, что одно из полотен датируется 1842 годом. Получателем художественных ценностей заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. В таможенные органы он до сих пор не явился.

Сейчас картины находятся в зоне таможенного контроля, эксперты проведут экспертизу, чтобы установить их культурную и материальную ценность. По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Правоохранительные органы усматривают действиях людей, организовавших сделку, признаки перемещения с сокрытием от таможенного контроля (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). За правонарушение предусмотрены штраф в размере ста процентов стоимости товара и его конфискация.

Напомним, СБУ не пустила в Украину партию контрабандных книг из России на 1 млн гривен.

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