В Венеции паре туристов из Германии придется заплатить штраф размером 950 евро за то, что они приготовили кофе на ступенях моста. Об этом пишет ВВС.

Все дело в том, что закон запрещает устраивать в Венеции пикники в общественных местах. Туристы из Германии решили приготовить себе кофе на ступеньках главной моста Риальто. В полицию на них пожаловались местные жители.

Правоохранители оштрафовали граждан Германии на 950 евро, а также попросили их покинуть Венецию. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов "невежливыми людьми" и заявил, что гости города обязаны уважать принятые тут правила.

Фото: BBC

Напомним, в Венеции круизный лайнер протаранил теплоход с туристами.

Также мы писали, что в Черногории будут штрафовать туристов за прогулки с голым торсом.