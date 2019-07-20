Шевченковское райуправление полиции Киева уже подготовило подозрение Алексею Цымбалюку - человеку, который напал на журналиста "Страны" Влада Бовтрука на Майдане. Однако прокуратура вот уже третий день тормозит согласование документа.

Об этом сообщил "Стране" источник в полиции.

Напомним, что 2 июля на нашего журналиста напал Алексей Цымбалюк - праворадикал, исповедующий неонацисткие взгляды, более известный как "киллер Бабченко" (он был агентом СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста - Прим.Ред.).

"Мы провели все необходимые следственные действия и подготовили подозрение. Но прокуратура под разными предлогами тормозит его согласование", - рассказал наш источник.

Уточним, что полиция готовится объявить подозрение Алексею Цымбалюку по статье 345-1 Криминального кодекса Украины. Первая часть этой статьи предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до трех лет: "1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет".

"Страна" подала в полицию против Цымбалюка два заявления: первое - за избиение Влада Бовтрука и второе - за угрозы ему же в Facebook судьбой убитого Олеся Бузины.