В памятной акции "Кто убил Павла? Три года без ответа", посвященной третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета, принял участие временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом свидетельствует информация в Twitter посольства США в Украине.

Тейлор возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках открытку с надписью "Кто убил Павла? 3 года без ответа".

"На третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в развитии украинской демократии", - сказано в сообщении посольства.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv‏

Напомним, экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил "Стране", что знает, кто заказал Шеремета, - он занимает высокий пост.

Также мы писали, что в НСЖУ заявили, что отчет силовиков по делу Шеремета должен стать первым вопросом для Совета по свободе слова при президенте.