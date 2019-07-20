После смены гендиректора грузинской телекомпании "Рустави-2" на телеканале могут восстановить журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента Путина в прямом эфире. Об этом пишет "Интерфакс".

Новый гендиректор телекомпании Паата Салия считает, что отстраненный Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей. На встрече с коллективом "Рустави 2" он отметил, что новый владелец канала Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала.

На встрече с коллективом Салия сказал и о том, что ознакомился с финансовым положением телекомпании, и оно оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

В свою очередь представители коллектива "Рустави-2" выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Салия обещал обсудить эту тему с владельцем телеканала.

Напомним, ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния 7 июля начал свою авторскую программу "Постскриптум" с обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором обматерил его.

После этого Георгия Габунию по решению телеканала отстранили от работы на два месяца из-за оскорбительного поведения в прямом эфире.

Кроме того, после скандала с руганью в адрес Путина канал "Рустави-2" сменил собственников.В свою очередь, новые хозяева скандального канала Рустави-2 первым делом уволили гендиректора Нику Гварамию.