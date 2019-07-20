В июне исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун получила зарплату 30 700 гривен, таким образом, она получила меньше, чем ее заместители. Об этом пишут "Украинские Новости".

По данным Минздрава, точная сумма зарплаты Супрун в июне 2019 года составил 30 713 гривен, из которых должностной оклад - 14 167 гривен, надбавка за выслугу лет - 850 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 625 гривен, надбавка за роботу с секретными документами - 2 125 гривен, командировочные - 2 947 гривен.

Зарплата заместителей министра Романа Илыка составила 151 500 гривен, Павла Ковтонюка - 58 500 гривен, Александра Линчевского - 61 400 гривен, Ольги Стефанишиной (уволена 12 июня) - 31 100 гривен и госсекретаря Артема Янчука - 148 300 гривен.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, министр образования Гриневич получила зарплату в пять раз больше оклада.

Также мы писали, что вице-премьер Кириленко за июнь получил зарплату на 1 400 гривен больше.