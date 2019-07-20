За прошедшие сутки, 19 июля, противник на Донбассе 26 раз нарушали перемирие, двое украинских военных в результате обстрелов погибли, трое были ранены. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebok.

11 раз обстрелы по украинским позициям велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Сообщается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 19 июля двое противников получили ранения.

С начала текущих суток, 20 июля, обстрелы по украинским позициям велись пять раз. В частности, противник стрелял вблизи Гранитного - из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Дважды обстрел производился вблизи Счастья - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов; на окраине Нижнетеплого - из крупнокалиберного пулемета.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, на Донбассе умер наблюдатель миссии ОБСЕ из Польши.

Также мы писали, что во время парламентских выборов военные на Донбассе будут голосовать на обычных избирательных участках вместе с гражданскими.