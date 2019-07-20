После того как Иран задержал британский танкер, в США объявили о работе над международной военной операцией "Страж" для обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Об этом пишет "Интерфакс".

Командование вооруженных сил США заявляет, что операция направлена на обеспечение стабильности на море и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу.

Заявление было сделано после задержания Ираном британского танкера Stena Impero 19 июля. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что британский танкер арестован "из-за несоблюдения международного законодательства". В свою очередь оператор Stena Impero заявил, что судно следовало всем требованиям.

Напомним, в начале июля в находящемся под британским контролем Гибралтаре объявили о захвате иранского танкера. Корабль перевозил иранскую нефть в Сирию.

Также мы писали, что в Пентагоне заявили о переброске войск в Саудовскую Аравию из-за обострения отношений с Ираном.