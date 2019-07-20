Утром в субботу, 20 июля, в Киеве проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа", посвященная третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Громадське".

На перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвали автомобиль журналиста, собрались коллеги и знакомые Шеремета. По мнению участников акции, расследование убийства журналиста продвигается медленно. Отмечается, что недопустимо, когда продвижения в таком резонансном деле нет уже три года. По мнению главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, это повод для нового парламента уволить главу МВД, главу Нацполиции и генпрокурора.

После акции всех желающих приглашают в кинотеатр "Лира" на просмотр расследования журналистов "Слідство.Інфо" - "Убийство Павла".

Видео: YouTube/ Громадське Телебачення

Напомним, экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил "Стране", что знает, кто заказал Шеремета, - он занимает высокий пост.

Также мы писали, что в НСЖУ заявили, что отчет силовиков по делу Шеремета должен стать первым вопросом для Совета по свободе слова при президенте.