В американском штате Мэриленд небольшой частный самолет упал прямо в океан неподалеку от побережья, на котором располагается популярный пляж. Об этом пишет The Sun.

Самолет вышел из строя, после чего резко пошел на снижение и рухнул прямо в воду вблизи от берега. На пляже в этот момент отдыхали люди. Отдыхающие запаниковали и выбежали сразу из воды на берег, некоторые попытались запечатлеть происходящее.

Пилотом и владельцем самолета оказался 23-летний Тревор Х. Дейл родом из Вирджинии. На борту был только он. К счастью, пилот не пострадал и смог справиться с экстренной ситуацией.

Видео: YouTube/ WMAR-2 News

Напомним, в Чечне самолет рухнул на частный дом. Пилот и жильцы попали в больницу.

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