В ночь с пятницы на субботу, 20 июля, в районе села Вита Почтовая Киевской области автомобиль Audi насмерть сбил мужчину и двух женщин возле заправки. Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел около 22:50 на участке дороги рядом с АЗС WOG. Автомобиль Audi ехал со стороны Киева, а трое людей попытались перейти дорогу в неположенном месте. В результате водитель сбил троих человек. Мужчина и две женщины, переходившие дорогу, погибли на месте от полученных травм.

По предварительной информации, водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста. На месте работали полицейские, обстоятельства аварии уточняются.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: YouTube/ informator.ua

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