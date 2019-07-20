Компания Netflix 19 июля опубликовала первый тизер фэнтези-сериала "Ведьмак", премьера которого назначена на четвертый квартал 2019 года. Ролик размещен в YouTube, а презентовали его во время международного фестиваля комиксов Comic-Con.

В тизере - все три главные героя сериала: ведьмак Геральт из Ривии, которого сыграл Генри Кавилл, чародейка Йеннифэр, которую играет Аня Чалотра, и принцесса Цири, роль которой досталась Фрейе Аллан.

Кроме того, в кадре появляются Мианна Беринг в образе чародейки Тиссаи де Врие, Адам Леви, исполняющий роль друида Мышовура, Ройс Пирресон, играющий чародея Истредда, Анна Шаффер в образе чародейки Трисс Меригольд и Джоди Мэй в роли королевы Калантэ. Также зрители могут узнать, как будут выглядеть некоторые локации: академия магии на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.

Видео: YouTube/ Netflix

Напомним, съемки долгожданной фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix стартовали в Будапеште 5 ноября 2018 года.

Кроме того, в Netflix уже показывали, как будет выглядеть в фильме британский актер Генри Кавилл, который и сыграл главную роль Ведьмака.